Inwoners en tweedeverblijvers mogen zich uitspreken over autodelen via enquête Timmy Van Assche

26 maart 2019

00u46 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke wil bij haar inwoners en tweedeverblijvers polsen naar hun mening over autodelen. Het concept om een wagen te delen zit overal in Vlaanderen in de lift, maar is er ook een draagvlak in Middelkerke?

Bij particulier autodelen maken meerdere gezinnen gebruik van één of meerdere auto’s. Het is een kostendelend principe waarbij je als gebruiker enkel betaalt voor het effectieve gebruik van een wagen. Als eigenaar verdien je een stuk van de kosten van je auto terug. Het gemeentebestuur onderzoekt nu of hier ook vraag naar is in Middelkerke. “We onderzoeken ook de mogelijkheid om een wagen van de gemeente ter beschikking te stellen aan de inwoners”, zegt Wendy Vandenberghe van de milieudienst. “En we bekijken ook de mogelijkheid om een externe wagen ter beschikking te stellen.”

Bevraging

De enquête polst bij de Middelkerkenaar of ze zelf zouden participeren in een autodeelproject, voor welke afstanden ze die zouden gebruiken, waar de standplaats van de deelauto moet komen en welke auto ze het liefst zouden gebruiken. De bevraging kan je tot en met 10 april invullen op www.middelkerke.be/autodelen.