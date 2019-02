Inwoners en tweedeverblijvers krijgen 50 procent korting op tickets Noordzeecross Timmy Van Assche

07 februari 2019

14u22 0 Middelkerke Inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers krijgen maar liefst 50 procent korting op een ticket voor de Noordzeecross, de bekende veldrit.

De rit in de Superprestige vindt plaats op zaterdag 16 februari in sportpark De Krokodiel, tussen de Duinenweg en Westendelaan. Alle inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers krijgen de kans om de Superprestige aan een voordelige prijs bij te wonen: 6 euro in plaats van 12 euro. De kaarten worden verkocht in de toerismekantoren van Middelkerke (Joseph Casselaan 1) en Westende (Meeuwenlaan 39). De deuren naar het parcours openen al om 10 uur.