Installatievergadering nieuwe gemeenteraad in De Stille Meers Timmy Van Assche Paul Bruneel

27 december 2018

15u59 0 Middelkerke De installatievergadering van de nieuwe Middelkerkse gemeenteraad vindt plaats op donderdag 3 januari.

Dit gebeurt niet zoals steeds in de raadzaal van het gemeentehuis maar in de zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke. Jean-Marie Dedecker die de nieuwe burgemeester van Middelkerke wordt legt op 31 december de eed af bij de gouverneur. Huidig burgemeester Janna Rommel-Opstaele en eerste schepen Michel Landuyt, beide open VLD) verzaken en zullen niet meer zetelen in de Middelkerkse gemeenteraad. Eerste schepen wordt Tom Dedecker, tweede schepen Henk Dierendonck, derde schepen Natacha Lejaeghere en vierde schepen Eddy Van Muysewinkel. Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en tevens lid van het college van burgemeester en schepen wordt Dirk Gilliaert (CD&V). Tom Dedecker wordt ook voorzitter van de gemeenteraad.