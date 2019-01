Ingebroken in acht auto’s op oudejaarsnacht Bart Boterman

02 januari 2019

15u17 2 Middelkerke Voor niet alle Middelkerkenaren begon 2019 met even veel voorspoed. Volgens de politie werd op oudejaarsnacht namelijk ingebroken in acht auto’s in het centrum van Middelkerke.

De auto-inbreker sloeg toe in voertuigen in de Duineweg, op het Oudstrijdersplein en in de Normandlaan. “Op 1 januari kwamen ‘s morgens al vier meldingen binnen van inbraken in auto’s. Telkens werd een raam ingeslagen en doorzocht de inbreker het voertuig, maar er werd niets gestolen”, zegt commissaris Frank Vandenabeele. Op 2 januari kwamen daar ‘s morgens nog vier meldingen bij. “Vermoedelijk dateren de inbraken ook van oudejaarsnacht maar hadden de eigenaars pas op woensdag hun auto nodig, waarop ze de inbraak vaststelden. In drie auto’s bleek wel iets gestolen, al ging het om kleinigheden”, voegt Frank Vandenabeele toe.

De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van de dader. Wie meer informatie heeft, kan terecht bij de politie van Middelkerke.