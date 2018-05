Infomarkt over vernieuwing zeedijk 05 mei 2018

In het centrum De Branding vindt vandaag een infomarkt plaats over de vernieuwing van de zeedijk van Middelkerke en Westende. Aan de hand van infosessies en een expo wordt toelichting gegeven rond de start van de werken en de hinder. Naast burgemeester Janna Rommel-Opstaele zullen ook vertegenwoordigers van Plantec en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aanwezig zijn. De infomarkt is geopend van 10 tot 17 uur en de infosessies zijn om 10, 11 en 14 uur. (BPM)