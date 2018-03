Infomarkt over trams en wegenwerken 10 maart 2018

Het gemeentebestuur, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer houden vandaag van 10 tot 15 uur een infomarkt. De bezoeker kan plannen inkijken voor de aanleg van het nieuwe tramtraject langs de N34 en het verdwijnen van de tram in de dorpskern van Lombardsijde. Tegelijk zal langs de N34-kustweg ook een structureel onderhoud gebeuren. Ook de vernieuwing van de doortocht van Westende-Lombardsijde komt uitvoerig aan bod. Het gaat om de N318, Lombardsijde- en Westendelaan tussen de Baronstraat in Lombardsijde en de aansluiting met de N380, Sluizen in Nieuwpoort en hierbij aansluitend de vernieuwing van de volledige dorpskern.





Het derde project is de aanpak van de Zeelaan. Die kan pas van start gaan als de kusttram langs het nieuwe traject rijdt. De infomarkt vindt plaats in de kantine van voetbalclub SC Lombardsijde in de Bamburgstraat. (BPM)