Indoor rommelmarkt voor het goede doel Timmy Van Assche Paul Bruneel

28 december 2018

09u42 0 Middelkerke CVV, de Club voor Vriendschap, organiseert op zondag 6 januari een indoor rommelmarkt in zaal De Stille Meers in Middelkerke.

Na het succes van vorig jaar wordt opnieuw een indoor rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst gaat terug naar het goede doel: de bewoners van het woonzorgcentrum De Ril en de Stille Meers. Mede door de opbrengst van de rommelmarkt vorig jaar werd afgelopen week een kerstfeest georganiseerd voor deze mensen en hun familie. Zij kregen er niet enkel een koffienamiddag aangeboden, maar er was ook een show met optredens van diverse artiesten en iedereen trok huiswaarts met een kerstpakket. De indoor rommelmarkt op 6 januari is niet de grootste uit de regio, maar geldt wel als een van de gezelligste. “Dat het er leuk en vooral goed was - voor zowel de standhouders als voor de bezoekers - wordt bewezen omdat bijna alle standhouders die vorig jaar deelnamen opnieuw van de partij zijn”, laat de CVV weten. “Net zoals de vorige keer wordt er voor de bezoekers geen toegangsgeld gevraagd.” De deuren van de indoor rommelmarkt gaan open om 7 uur, de zaal wordt gesloten om 18 uur. De Stille Meers is gelegen in de Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke op het domein van het OCMW. Er is ruime parkeergelegenheid in de Sluisvaartstraat en omgeving