Inbrekers kiezen restauranthouders uit BENDE PLUNDERT PRIVÉVERTREKKEN TIJDENS AVONDSHIFT JELLE HOUWEN

16 maart 2018

02u28 0 Middelkerke De politiezone Polder waarschuwt restaurantuitbaters voor een rondtrekkende bende, die in de privévertrekken toeslaat tijdens de drukke avondshift. "Bij ons stalen ze 6.000 euro, onze trouwringen én de spaarpotjes van de kindjes", zucht Christophe Devrauwe van restaurant Kapelle.

De jongste weken merkt de politie steeds meer inbraken in restaurants. Zo werd afgelopen weekend nog een aanzienlijk bedrag gestolen bij een restaurant in Diksmuide. De politiezone Polder vaardigde dan ook een waarschuwing uit voor de uitbaters. En dat in de ruime regio rond Diksmuide, want ook uitbaters in buurgemeenten kregen al ongewenst bezoek. Het lijkt erop dat het dezelfde daders zijn, want ze gaan op identieke manier te werk. "Er worden gaatjes geboord in het glas van een privégedeelte, vaak wanneer de uitbaters aan het werk zijn of even niet thuis zijn", zegt korpschef Johan Geeraert. "De inbrekers zijn driest, want een alarm of bewakingshond schrikt hen niet af. Eenmaal het gaatje geboord is, steken ze een haakje in het glas om de klink te openen. Daarna gaan ze op zoek, vooral naar geld." Christophe Devrauwe (35) van restaurant Kapelle in Sint-Pieters-Kapelle kreeg op zaterdag 3 maart bezoek. "De dieven zijn hier zeker op voorverkenning geweest", vertelt Christophe. "Ze wisten dat wij dan een drukke avondshift draaiden met 45 couverts, maar dat onze kindjes Noor (5) en Brick (6) normaal gezien boven in onze privéruimte zitten met de babysit. De lichten branden dan altijd. Die zaterdagavond brandden de lichten niet, want de kindjes waren bij oma op weekend. Dus wisten de dieven dat het moment aangebroken was. Ze boorden gaatjes in het dubbel glas en openden de klink met een haakje. Ons alarm is zo niet afgegaan. Binnen waren ze duidelijk op zoek naar geld. Ze stalen een geldkoffertje met de recette van de voorbije week."





Bank

"Omdat het weekend was, hadden we nog niet naar de bank kunnen stappen. Het gaat om zo'n 6.000 euro. Ook parfum, onze trouwringen, een fotocamera én zelfs de spaarpotjes van de kinderen werden gestolen. We hebben onze kindjes op een volwassen manier uitgelegd wat er is gebeurd, zij zagen immers ook het afgeplakte raam. 'Er zijn boeven langs geweest en ze hebben geld gestolen. De politie is op zoek naar hen', zeiden we. We maakten zelfs een briefje voor de kindjes, zogezegd in naam van de boeven: 'sorry voor alles'. Zo hopen we dat ze wat minder schrik hebben, maar ze zijn er duidelijk mee bezig. We hopen dat onze verzekeraar tussenkomt, maar dat is niet makkelijk met gestolen cash geld." De politie roept op om bij verdachte handelingen altijd 101 te bellen. "En de aanwezigheid van cash geld beperken kan uiteraard veel leed besparen", aldus de korpschef.