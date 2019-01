Inbrekers aan de haal met juwelen, cash en bankkaarten op oudejaarsavond Bart Boterman

02 januari 2019

12u48 0 Middelkerke Inbrekers hebben van de jaarwisseling gebruik gemaakt om in te breken in een woning in de Lombardsijdelaan in Westende. Ze gingen aan de haal met juwelen, bankkaarten en cash geld van bewoonster Nancy Mollet. “2019 is in mineur begonnen”, getuigt ze.

Nancy (45) vierde oudejaarsavond bij haar ouders. “Ik was om 19 uur vertrokken en kwam om 3 uur ‘s nachts opnieuw thuis na een leuk feest. Bij aankomst ontdekte ik dat het raam van de bijkeuken stuk was gegooid met een steen. De dieven konden op die manier de klink omdraaien en binnendringen”, vertelt Nancy, die sinds een jaar in de Lombardsijdelaan woont. De inbrekers verschaften zich wellicht toegang tot haar tuin via het Brempad om zo ongezien hun slag te slaan. Nancy’s woning werd volledig doorzocht en er bleken juwelen, cash geld en bankkaarten verdwenen.

Nancy belde meteen de politie en liet haar bankkaarten blokkeren. “Gelukkig was er nog geen geld van mijn rekeningen verdwenen. De enige juwelen die ik nu echter nog heb, zijn de sieraden die ik droeg op oudejaarsavond. Het is in elk geval geen prettig gevoel om 2019 in mineur te moeten starten”, aldus Nancy Mollet. Maar ze kan het toch enigszins een beetje relativeren. “Beter een slecht begin van het nieuwe jaar dan een goed begin met een slecht einde, zeker?”

De politie voerde een buurtonderzoek uit en liet ook het labo ter plaatse komen voor een sporenonderzoek. “Enkel de buren hadden rond 20.30 uur iets gehoord, maar beseften niet dat het om inbrekers ging. Ook het sporenonderzoek leverde weinig op volgens de onderzoekers, want de dieven droegen allicht handschoenen. Hoe dan ook roep ik mensen die verdachte handelingen of een verdacht voertuig hebben gezien op oudejaarsavond op om naar de politie te stappen met hun getuigenis”, besluit Nancy. De politie van Middelkerke bevestigt de inbraak en stelt dat het om het enige feit op het grondgebied oudejaarsavond gaat.