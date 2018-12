Inbraak in Lombardsijde en poging in Westende BBO

19 december 2018

13u36 0 Middelkerke In de Zuidstraat in Lombardsijde stelden de bewoners van een huis dinsdagmorgen een inbraak vast. Ook in de Germain Zielensstraat in Westende werd gepoogd binnen te breken, maar dat mislukte.

De inbrekers sloegen wellicht ‘s nachts toe. Volgens de politie van Middelkerke werden in de woning in de Zuidstraat enkele kostbaarheden gestolen nadat er werd binnengebroken. De politie deed de nodige vaststellingen en stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek.



Er was wat later nog een tweede melding, namelijk in de Germain Zielensstraat in Westende. Daar bleef het enkel bij een inbraakpoging. Volgens commissaris Stijn Popeye zijn beide feiten in onderzoek en worden inbraken nauwlettend opgevolgd door de recherche. “Maar in het belang van het onderzoek kunnen we voorlopig geen verdere informatie geven”, aldus Popeye.