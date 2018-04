In cel na drugsdood van vriend 11 april 2018

Een 51-jarige man uit Middelkerke zit in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van één van z'n vrienden.





Dat bevestigt het parket van Brugge. Het slachtoffer was vrijdagnacht op bezoek in het appartement van D.P. op de Zeedijk, toen het misliep. De man stierf in onduidelijke omstandigheden aan een overdosis drugs. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Zijn vriend werd opgepakt door de politie en afgelopen weekend aangehouden door de onderzoeksrechter.





Op welke manier D.P. betrokken zou zijn bij de dood van de man, is nog niet duidelijk. Mogelijk leverde hij de drugs of diende hij het spul toe, waaraan het slachtoffer overleed. De raadkamer verlengde de aanhouding van de vijftiger gisterenmorgen alvast met een maand.





(SDVO)