Illegalen riskeren 15 maanden voor inbraak 21 april 2018

Twee Algerijnen van 19 jaar riskeren 15 maanden cel voor een inbraak op oudejaarsnacht in de Tamariskenlaan. Een oplettende buurtbewoonster zag twee mannen met een zaklamp een huis doorzoeken en belde de politie. Ze hadden de deur met een koevoet geforceerd. Bij aankomst van de politie hadden de twee inbrekers hun buit verstopt onder een voertuig en stonden ze gewoon op straat alsof er niets aan de hand was. Eerder hadden ze ook al in een mobilhome ingebroken. De twee waren illegaal in ons land aanwezig. De procureur vroeg 12 maanden cel voor de inbraak en 3 maanden cel voor illegaal verblijf. Vonnis op 14 mei. (BBO)