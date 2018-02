Huis zwaar beschadigd door brand 27 februari 2018

02u36 0 Middelkerke Op het Dorpsplein van Lombardsijde is zondagavond rond 20.45 uur een rijwoning uitgebrand. Het was de buurman die de brand bij thuiskomst opmerkte. De man rende naar het naburige café De Sterre om de hulpdiensten te verwittigen.

De eigenaars waren niet aanwezig in het huis. Toen de brandweer aankwam, ontsnapte al een grote rookpluim uit de gesprongen ramen. Het vuur was inmiddels van de eerste verdieping naar de tweede verdieping uitgebreid. Een deel van de zoldering stortte in en het dakgebinte raakte zwaar beschadigd. Van kwaad opzet wordt bij de politie niet uitgegaan. Het vuur zou mogelijk ontstaan zijn door kortsluiting achter een valse wand. De brandweer was een lange tijd in de weer om het vuur volledig te blussen. Het tramverkeer werd een tijdlang verstoord omdat hun voertuigen op de sporen stonden tijdens de interventie. Er werden vervangbussen ingezet. De gemeentelijke diensten strooiden na de interventie nog met zout door het aanvriezende smeltwater. (BBO)