Hoofdverdachten campingmoord blijven in de cel 08 juni 2018

02u55 0

De twee hoofdverdachten van de campingmoord in Middelkerke blijven twee maanden langer in de cel. De politie ontdekte in de nacht van 6 op 7 december het levenloze lichaam van Mihaël P. (36) uit Oostende bij een toevallige controle in de koffer van een wagen. De man had zware verwondingen in de hals en ook zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De feiten vonden plaats in een caravan op camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) en Julien B. (28) brachten het slachtoffer om. Ze gaven hem eerst een rammeling omdat hij hen bestolen had en hadden daarna naar eigen zeggen schrik dat hij aangifte zou doen bij de politie. Romuald V. (30) hoorde alles gebeuren in een naburige kamer en belde een koppel uit Namen op om het lijk te helpen verbergen. De rechtenstudente en haar vriend werden de voorbije weken vrijgelaten. (SDVO)