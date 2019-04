Hondenloopweide in Sint-Pieters-Kapelle maakt plaats voor bloemenveld Timmy Van Assche

09 april 2019

17u27 0 Middelkerke De hondenloopweide in Sint-Pieters-Kapelle is niet meer. “Baasjes gingen met hun hond eerder in het aanpalende geboortebos wandelen dan in deze weide”, verduidelijkt schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker).

Tijdens de jongste gemeenteraad polste de Open Vld-fractie naar het verdwijnen van de hondenloopweide in de deelgemeente. “Een buurtbewoner stipte aan dat zijn zicht bij het uitrijden van de oprit, belemmerd werd door de omheining. We zijn de situatie ter plaatse gaan bekijken en merkten bovendien op dat bijna niemand van de loopweide gebruik maakt”, zegt Dierendonck. “Bijna alle hondeneigenaars lopen met hun dier in het aanpalende geboortebos. Dan kan je je afvragen, in het kader van verkeersveiligheid, of die weide nog wel zin heeft.” Het gemeentebestuur zal op de plaats van de loopweide nu een bloemenveld met beperkte hoogte inzaaien.