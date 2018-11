Hobbybeurs in Leffinge 20 november 2018

In de sporthal de Barloke in Leffinge wordt zondag een hobbybeurs georganiseerd. Het is al voor de vierde maal dat dit evenement plaatsvindt en ieder jaar wordt het succes, zowel qua deelnemers als bezoekers, groter; dit jaar zijn er meer dan 80 artistieke hobby's waarmee de bezoeker kan kennis maken. Het gaat van patchwork over schilderen op loodglas tot het maken van mooie bloemstukjes. de hobbybeurs opent de deuren om 10.30 uur en tot 18 uur ka de bezoeker er gratis terecht. Meer info is te bekomen via participatie@middelkerke.be (BPM)