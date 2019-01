Het einde van ‘Borinage aan de kust’: Jean-Marie Dedecker wil Westende-Bad nieuw elan geven



Timmy Van Assche

25 januari 2019

19u04 0 Middelkerke Deze week werkten inwoners en handelaars van Westende-Bad mee aan een groots onderzoek naar de pijnpunten en mogelijke oplossingen voor de omgeving. De resultaten werden tijdens een groot publieksmoment voorgesteld. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) was na afloop duidelijk: “De tijd dat Westende-Bad het ‘Borinage van de kust’ werd genoemd, is stilaan voorbij.”

Er werd een breed onderzoek besteld door de provincie en de Vlaamse overheid in samenwerking met het gemeentebestuur. Bureaus Maat-Ontwerpers, Endeavour, Anno Architects en Voorland trokken op zoek naar oplossingen voor enkele grote problemen die Westende-Bad kenmerken. Ze gingen hiervoor een samenwerking aan met handelaars en inwoners via workshops. En de lijst pijnpunten lijkt eindeloos. “Westende-Bad is als een eiland tussen Nieuwpoort, Westende-Dorp, Middelkerke en de polders”, luidde de analyse van de onderzoeksbureaus. “Je vindt nog voorbeelden van knappe architectuur, maar slechts fragmentarisch”, zegt architect Frédéric Rasier van Maat-Ontwerpers. Er werden problemen aangehaald als leegstaande of te kleine handelspanden en een lage woonkwaliteit. “Sommige studio’s zijn amper 18 vierkante meter groot”, haalde de onderzoekers aan. Ze hekelen ook de straten vol aaneengeschakelde garageboxe en erfgoedpanden verdrongen tussen hoge flatgebouwen.

“Verrommeling”

Nog een woord dat regelmatig viel: ‘verrommeling’. “Veel straten worden gekenmerkt door halfhoge muurtjes en bloembakken, trapjes en dorpels, historische panden hebben vaak een weinig kwaliteitsvolle uitbouw én terras.” Ook de Badenlaan, die als voorname toegangsweg naar Westende-Bad leidt, oogt niet gezellig. En zaal Cenakel, waar veel verenigingen samenkomen, verdient een opfrissing.

Oplossingen

Het was slikken bij het bespreken van de conclusies. Maar voor elk probleem is er een oplossing. De Badenlaan moet als toegang tot Westende-Bad beter zichtbaar worden, zo stellen de onderzoekers. “Bomen langs de baan begeleiden het perspectief naar de kerk en badplaats. Tussen de (nieuwe) parking en kerkplein moet een riante loper komen en in de kerk zelf een infopunt. Op het plein gaat de aandacht naar fietsers en voetgangers, auto en tram zijn er dan ‘te gast’. En de Oorlogsinvaliden- en Portiekenlaan moeten voetgangersgebied worden met terrassen, fietsenstallingen, zitbanken en bomen.” Pleintjes dienen opgesmukt te worden, er moeten doorzichten naar zee komen, net als een evenementenplein. “De Duinweg vormt een verbinding met zicht op de polders. Ook stellen de onderzoekers voor om coaching voor startende ondernemingen te voorzien.

Masterplan

Burgemeester Jean-Marie Dedecker gaf de Westendse burger moed en spreekt van een masterplan. “Vroeger noemden we vanuit de oppositie Westende-Bad de ‘Borinage van de kust’. De omgeving werd stiefmoederlijk behandeld. Die tijd is voorbij. Eind 2020 wordt gestart met de renovatie van de volledige zeedijk. Ook het Rauschenbergplein wordt daarbij aangepakt. De horecazaak en padel blijven, maar het stenen plein en tennisvelden verdwijnen. In de plaats komen ondergrondse garages die we zullen verkopen. Daardoor kunnen we iets doen aan de aaneengeschakelde garageboxen in de straten. Boven komt een mooi, groen plein. Hierin wordt alvast 20 miljoen euro geïnvesteerd.” En dan is er nog het nieuwe parkeergebouw in de Badenlaan, waar vroeger ruim 200 auto’s konden parkeren. “Die beslissing werd door de vorige bestuursploeg genomen. Er komen 450 parkeerplaatsen bij. Maar omdat ze pas na de verkiezingen zijn beginnen bouwen, zullen de werken pas in september klaar zijn en verliezen we tijdelijk veel parking. We zochten dus naar een oplossing om de drukke zomermaanden te overbruggen. Uiteindelijk besloten we in de Badenlaan, op een achterliggend stuk grond, 140 plaatsen in te richten”, zegt Dedecker. “Uiteindelijk investeren we nog 4 miljoen euro om pleinen en straten aantrekkelijk te maken. We nemen alle opmerkingen van de inwoners en betrokkenen ter harte. Samen met de diensten gaan we meteen enkele problemen oplossen. We denken ook aan veiligheid en zullen personen die overlast veroorzaken berispen.”