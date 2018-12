Herr Seele exposeert tijdens LefART2018 in dorpskerk Timmy Van Assche

14 december 2018

18u00 0 Middelkerke Nog tot zondagavond kan je in de dorpskerk van Leffinge terecht voor kunstenfestival LefART2018. Onder meer Herr Seele toont er religieus werk met Cowboy Henk in een opvallende rol.

Eerder waren er optredens in de Onze-Lieve-Vrouwkerk tijdens de jongste editie van muziekfestival Leffingeleuren. Het kunstenfestival LefART2018 is een initiatief van vereniging Splintergroep. En zij wisten Herr Seele te strikken, samen met komiek Kamagurka geestelijke vader van stripheld Cowboy Henk. In de kerk hangen acht ongewone werken met een religieus tintje, waarin Henk een belangrijke rol speelt. “Ik ben oprecht vereerd te mogen deelnemen aan dit festival”, vertelt Herr Seele. “Toen ik 12 jaar oud was, had ik de roeping om pastoor of monnik te worden. Die fase duurde toch tot ik 20 jaar was, hoor. Om maar te zeggen, ik voel me in de kerk best op mijn gemak. De werken hebben allemaal ene religieuze inslag, zoals het stilleven van een appel, dat symbool staat voor zonde. Of de annunciatie waarbij Maria bezoek krijgt van een engel. Bovendien ben ik grote fan van deze neogotische kerk van Leffinge. Ze is werkelijk een parel in ons landschap. Het is goed dat er wordt nagedacht over de toekomst van onze kerken. Ik ben dus niet tegen de ontwijding van gebedshuizen. Maar er bijvoorbeeld een hotel of restaurant in onderbrengen? (denkt even na) Nee. Er vonden hier zoveel begrafenissen en vieringen plaats, dat er volgens mij een aparte energie ronddwaalt."

Muziek in De Zwerver

Naast Herr Seele is er ook werk van beeldend kunstenaar Eric Vacquier uit Kuurne te zien. En er is ook de groepstentoonstelling van leden van Splintergroep, met Guido De Greef, Yves Degrieck, Dirk Loncke, Kris Vanmassenhove en zijn zoon Robbe. Ook in De Zwerver wordt het kunstenfestival doorgetrokken. “Het concept van LefART is simpel: we startten in 1996 met de intentie om eens per jaar een groepsexpo te organiseren, aangevuld met gastkunstenaars uit de brede regio”, vertellen de leden van Splintergroep. Op zaterdag om 20 uur is er muziek in zaal De Zwerver van de Free Thinkers Clan. Op zondag om 11 uur is er een aperitiefconcert van Dries’ One Man Blues Band. Het festival is geheel gratis.