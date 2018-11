Heemkundige kringen veilen zeldzaamheden 15 november 2018

02u23 0

Verzamelaars van historische prenten, postkaarten, foto's, tijdschriften en geschiedkundige naslagwerken en boeken uit de regio kunnen op zaterdag om 14 uur terecht in het Ontmoetingscentrum in de Molenstraat in Moere.





Heemkundige kringen Gestella uit Gistel, Graningate uit Middelkerke en Spaenhiers uit Koekelare houden er namelijk een gezamenlijke veiling van meer dan 300 zeldzame stukken.





De veiling gebeurt onder leiding van veilingmeester Filip Debaillie. De stukken zijn vooraf te raadplegen op de websites van de heemkundige kringen en zijn voor de veiling te bezichtigen in OC Moere, van 10.30 uur tot 13.45 uur. (BBO)