Harry Van Barneveld traint jiu jitsuka's

Foto Benny Proot Inge Clement houdt haar man Harry Van Barneveld stevig in de greep, terwijl Peter Thoon toekijkt.

De succesvolle jiu jitsu-club Yoshiki viert haar vijftiende verjaardag op een aparte manier. Met Harry Van Barneveld en Inge Clement kwamen twee gewezen topjudoka's training geven aan de jongeren en volwassenen. "We tellen in totaal dertig leden of jiu jitsuka's", vertelt hoofdtrainer Peter Thoon. "Veel leden zijn werkzaam bij de politie, zoals Harry Van Barneveld. Bovendien vormt judo, waarin zowel Van Barneveld als Clement uitblonken, een onderdeel van jiu jitsu. Zo is de link snel gelegd." Om de verjaardag extra in de verf te zetten werd ook geklonken in aloude Japanse stijl: een glas saké werd geheven op de tatami, of valmat. De sport is veel meer dan zomaar wat vechten. "Jiu jitsu legt de nadruk op de verdediging, niet op de aanval. De letterlijke vertaling is 'zachte kunst' of 'soepele vaardigheid'. Het is een zelfverdedigingskunst waarmee je in een paar seconden een aanvaller kunt controleren en/of uitschakelen." Yoshiki huist nu al tien jaar in Leffinge, maar was voorheen in Koekelare gevestigd. De zaal Barloke in de Slijpesteenweg 28 laat de club toe om haar valmatten permanent uit te stallen. (TVA)