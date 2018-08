Grote brand in duinen aangestoken? 22 augustus 2018

Op sociale media doet het gerucht de ronde dat enkele tientallen vierkante meters duinen in het natuurgebied tussen de Leopoldlaan en de Duinenweg in Middelkerke in brand zijn gestoken. De brand dateert van zaterdag rond 15.30 uur, maar raakte pas bekend.





"De vegetatiebrand ging gepaard met veel rook. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle", zegt commissaris Els Vandenbussche van de politiezone Middelkerke. "Over de oorzaak is niets bekend. We kunnen dus niet uitmaken of het om brandstichting gaat of niet", aldus Vandenbussche. Het stuk duinenvegetatie zal wellicht nog lang nodig hebben om te herstellen. (BBO)