Grootschalige reddingsoefening aan surfclub De Kwinte 11 juli 2018

02u27 0 Middelkerke Voor wie zich afvroeg wat er gisteren in de voormiddag gaande was aan surfclub De Kwinte in Westende: de dienst Noodplanning van de gouverneur hield er een grootschalige reddings- en communicatieoefening.

Onder meer de Seaking, de reddingsschepen Brandaris en R6-Orka, de scheepvaart- en lokale politie, Brandweerzone 1, de strandredders van Middelkerke, de MUG- en ambulancediensten en de alarmeringscentrales (MRCC, NC112, 101 en MIK) namen deel. Het scenario luidde dat enkele jongeren aan het surfen waren tijdens een zomerkamp en een jetski tegen hen aan voer doordat de bestuurder onwel werd. Een persoon lag bewusteloos in het water, een ander persoon was op de dool in de duinen. Een van de getroffen surfers kon alarm slaan bij de strandredders, waarop de zogenoemde afsprakenregeling tussen de hulpdiensten in werking trad.





"De Brandaris slaagde er snel in de bewusteloze drenkeling te vinden op zee en aan land te brengen voor reanimatie, verzorging en ziekenhuisopname. De zoektocht naar de dolende persoon in de duinen verliep moeizamer, want die hield zich goed schuil", reageert Saskia Vanhove van de dienst Noodplanning provincie West-Vlaanderen. De hele reddingsoperatie werd gecoördineerd vanuit een commandopost operaties op de zeedijk. "Ik kan spreken van een geslaagde oefening. De afstemming van de zoekpatronen verliep vlekkeloos. Een minpunt was misschien opnieuw de communicatie. Sommige actoren moeten op de communicatielijnen duidelijker maken wie ze zijn en tegen wie ze spreken." (BBO)