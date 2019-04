Groenhagemolen decor van allereerste Plantgoedmarkt Timmy Van Assche

16 april 2019

19u54 0 Middelkerke Op zondag 21 april organiseert buurtcentrum De Wiek in Leffinge voor de eerste keer een Plantgoedmarkt.

Van 9 tot 16 uur kan je op de site van de Groenhagemolen, in de Groenhagestraat 23, terecht voor de aan- en verkoop van allerlei plantjes. Onder meer VELT, Loca Labora en de Kruiderie komen met een selectie bloemen, planten en kruiden die je kan kopen. Mensen die plantjes willen ruilen of verkopen, kunnen ook op de Plantgoedmarkt terecht. Ze dienen zich wel op voorhand te registreren bij organisator de Wiek via www.dewiekleffinge.be.