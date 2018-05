Groenhagekermis was na 25 jaar opnieuw top 29 mei 2018

De Groenhagekermis, die na meer dan 25 jaar opnieuw werd georganiseerd in de buurt van de Groenhagemolen in Leffinge, was een succes. Filmpjes van toen, een valiezenkoers en oude volksspelen maakten onderdeel uit van het feest. Gwen Deprez werd aangesteld als kermisburgemeester. Haar eerste schepen en schepen van Feestelijkheden was Bart Verdonck en de garde van dienst was Geert Aneca. De initiatiefnemers willen er een jaarlijks feest van maken.





(BPM)