Groen vraagt heraanleg Spermaliestraat 17 april 2018

Groen Middelkerke wil dat de Spermaliestraat veiliger wordt voor de fietsers. Volgens Piet Goetghebeur van Groen Middelkerke en tevens lid van de fietsersbond is de staat van het wegdek tussen het gemeentehuis en de afslag naar Wilskerke erbarmelijk. "Er is geen fietspad, er zijn breuken en spleten in het wegdek. Wij willen vanaf de brandweerkazerne tot aan de verkeerslichten een fietsstraat en vanaf huisnummer 96 tot aan de verkeerslichten een zone 30 waar auto's de fietsers niet mogen inhalen. Vanaf de brandweerkazerne tot aan Driewegen wil Groen een afgescheiden fietspad". Nog volgens Groen zijn er nog tal van andere heikele onveilige punten die aangepakt moeten worden om het de fietser veiliger te maken. Goetghebeur vraagt medewerking van de inwoners om de gevaarlijke punten in kaart te brengen. (BPM)