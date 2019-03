Groen pas in de gemeenteraad, maar al meteen twee kandidaten bij de verkiezingen op 26 mei Timmy Van Assche

20 maart 2019

18u29 0 Middelkerke Het lokale werk van Groen in Middelkerke valt blijkbaar in de smaak bij de hogere echelons van de partij. Zo maken raadslid Robin De Lille en voorzitter Wieber Ballegeer deel uit van de federale en Vlaamse kieslijst.

De lijstvorming bij Groen voor de verkiezingen van 26 mei is zo goed als rond. In onze regio vatten Oostendenaars Wouter De Vriendt (41), Silke Beirens (37) en Valentina Hoti (40) post op de Kamerlijst. Belinda Torres Leclercq (30), Natacha Waldmann (39) en Yves Miroir (63) staan op de Vlaamse lijst, net als raadslid Kimberly Maenhoudt (28) uit Gistel.

En ook uit Middelkerke worden Groen-kandidaten naar voren geschoven. Raadslid Robin De Lille (29) is door het West-Vlaams pollcomité aangeduid als tweede opvolger op de Kamerlijst. Afdelingsvoorzitter Wieber Ballegeer (25) staat als tiende opvolger op de Vlaamse lijst. Voor beide jongelingen zal het de eerste keer zijn dat ze zullen deelnemen aan nationale verkiezingen. De Lille zal uitgespeeld worden als zichtbare kandidaat, terwijl Ballegeer eerder een ondersteunende rol op zich neemt. De twee zijn ook actief bij Jong Groen Middenkust en werken in het onderwijs - De Lille is leerkracht voor anderstalige nieuwkomers in Brugge, Ballegeer godsdienstleerkracht. Groen liet zich in de gemeenteraad van Middelkerke al enkele keren opmerken.

Groen kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar voor het eerst onder eigen naam op en scoorde daarbij meteen een zetel. In 2012 en 2006 kwamen de groenen en socialisten samen op met het Progressief Kartel. Daarbij werd steevast twee zetels behaald. Onder de naam Agalev werd in 2000, 1994 en 1988 nooit een zetel behaald.