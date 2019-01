Groen Middelkerke heeft nieuw bestuur: Erica Blomme geeft voorzitterschap door Timmy Van Assche

09 januari 2019

19u58 0 Middelkerke Met een nieuw jaar komt er een nieuw bestuur aan het roer bij Groen Middelkerke. Wieber Ballegeer wordt de nieuwe voorzitter.

Op een algemene ledenvergadering werd Wieber Ballegeer tot voorzitter aangeduid terwijl Maria Boydens partijsecretaris wordt. Piet Goetghebeur, onder meer trouw lid van de Fietsersbond, wordt penningmeester. Bovendien zullen Wieber Ballegeer en gemeenteraadslid Robin De Lille samen de sociale media beheren. Erica Blomme, die eveneens een lange staat van dienst heeft, geeft dus haar voorzittersfakkel door. In 1988 stond ze aan de wieg van de lokale Agalev-afdeling, maar ze blijft nog steeds achter de schermen actief. “Nu het nieuwe bestuur geïnstalleerd is, begint het echte werk”, zegt Ballegeer. “Robin De Lille is het eerste groene gemeenteraadslid ooit in Middelkerke. Daarmee hopen we onze stem te laten horen, vooral op vlak van mobiliteit, duurzaamheid, welzijn en de bescherming van de natuur. Groen Middelkerke is een dynamisch team. Met deze ploeg hebben we het gevoel dat er meer in zit.”