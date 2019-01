Groen maakt debuut in gemeenteraad: “Niet meegaan in welles-nietesspel tussen LDD en Open VLD” Timmy Van Assche

18u03 0 Middelkerke Bij de verkiezingen veroverde Groen één zitje in de gemeenteraad. “We vormen een kleine fractie, maar zullen ons laten opmerken”, vertelt raadslid Robin De Lille.

Groen kwam bij de verkiezingen van 14 oktober voor het eerst onder eigen naam op. Dat ze daarbij meteen een zetel kon scoren, is knap. In 2012 en 2006 kwamen de groenen en socialisten samen op met het Progressief Kartel. Daarbij werd steevast twee zetels behaald. Onder de naam Agalev werd in 2000, 1994 en 1988 nooit een zetel behaald. Detail: in 1988, bij de eerste lokale verkiezingsdeelname in Middelkerke, behaalde de partij slechts 79 stemmen. Robin De Lille, het nieuwe Groen-raadslid, was toen nog niet eens geboren. “Dat we nu een zetel pakken, was ingecalculeerd”, vertelt de 28-jarige OKAN-leerkracht aan het KTA van Brugge. “Het is natuurlijk moeilijk zonder referentiepunt bij voorgaande verkiezingen. In de weken voor de verkiezingen durfden we stiekem dromen van twee of drie zetels, maar uiteindelijk zijn we zeer tevreden met het resultaat. Het klopt dat Groen met één zetel een kleine fractie vormt, maar we gaan ons wel laten opmerken. We stappen niet mee in het welles-nietesspel dat LDD en VLD al enkele jaren spelen, ten koste van de burger. We gaan concrete en constructieve voorstellen lanceren in het belang van de Middelkerkenaar.”

“Nieuw bestuur kans geven”

Groen schuif enkele prioriteiten naar voren. “Mobiliteit, duurzaamheid, welzijn en de bescherming van de weinige stukken natuur die ons resten, vormen onze speerpunten”, benadrukt De Lille. “Op dat vlak zijn er in Middelkerke een aantal zeer grote uitdagingen. De Spermaliestraat moet dringend ontlast worden. Het commercieel centrum rond de Leopoldlaan smeekt om een doordachte facelift en verschillende duinengebieden worden bedreigd door immo- of andere plannen. Voor elk van deze punten hebben we voorstellen klaar die op tijd en stond gelanceerd zullen worden.” De Lille wijst erop dat hij het nieuwe bestuur een eerlijke kans wil geven. “Burgemeester Dedecker zegt dat hij openstaat voor elk constructief idee, over de grenzen van de meerderheid heen. Wij willen graag op dit voorstel ingaan, maar we zijn wel bezorgd over de retoriek die eigen is aan Jean-Marie. Zo uitte hij zich recent als klimaatscepticus, iets wat voor ons zeer moeilijk ligt. Na twaalf jaar oppositie zal Lijst Dedecker nu moeten bewijzen dat ze beter kunnen dan wat ze de vorige meerderheid steeds hebben verweten. Stof genoeg om op te volgen of ze die beloftes zullen waarmaken. De kiezer heeft hen daar alvast een stevig mandaat voor gegeven. Wij hopen alvast op zes constructieve jaren, waar we ook onze ideeën op tafel zullen leggen.”