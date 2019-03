Groen licht voor komst hotelcomplex en groot watersportmeer in Zeelaan Lombardsijde Bart Boterman

14 maart 2019

16u44 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft officieel groen licht gegeven aan projectontwikkelaar Groep Debaillie voor de bouw van een groot hotelcomplex met watersportaccommodatie, op de site langs de Zeelaan in Lombardsijde. Bij het hotel komt een cablepark voor waterski, surf en wakeboard in de vorm van een groot recreatiemeer en twee kleinere golfslagbaden.

Het project zat al in de pijplijn onder het vorig gemeentebestuur. “Ik heb dit in eerste instantie tegengehouden omdat er geen garantie was over de vrijetijdsvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. Dit was voor ons een fundamentele kwestie”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Volgens Dedecker stond in het eerste ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wel dat er bij het hotelcomplex ook recreatiemogelijkheden zouden worden voorzien, maar de precieze invulling was steeds onduidelijk.

“Er werd gesproken over een groot golfslagbad, maar de bouwgroep wilde dat zelf niet financieren en de gemeente wou maar kon dit niet financieren. We zijn opnieuw rond de tafel gaan zitten met de projectontwikkelaar en onze eisen zijn ingewilligd. Groep Debaillie zal het volledige project, met inbegrip van de recreatiemogelijkheden, bouwen, financieren en uitbaten. Het hotel zal bovendien slechts zes verdiepingen en geen acht verdiepingen tellen zoals eerst was voorzien. Alle nodige garanties staan nu op papier door een bestemmingswijziging in het ruimtelijk uitvoeringsplan”, aldus Dedecker. Het gemeentebestuur keurde de bestemmingswijziging in het RUP goed. De stemming vanavond in de gemeenteraad is allicht slechts een formaliteit.

Vooruitstrevend en uniek

Volgens John Debaillie, eigenaar van de gelijknamige bouwgroep, is het nieuwe ontwerp volop in de maak. “We bekijken nog in welke vorm dat cablepark geïntegreerd wordt. Er zijn tegenwoordig nieuwe mogelijkheden in de vorm van een halve maan. Het is de bedoeling om een uniek en vooruitstrevend complex neer te zetten”, aldus John Debaillie. Eens de concrete bouwplannen klaar zijn, zal het project nog tal van procedures en goedkeuringen moeten doorlopen.