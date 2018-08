Gouden schapen op rotonde (en dat is nog maar het begin) 23 augustus 2018

Wie Middelkerke vanuit Oostende binnenrijdt, ziet op het rondpunt ter hoogte van de industrie- en winkelzone vijf opvallende, gouden schapen.





Op hun zij zijn boodschappen geschreven. 'Love is Middelkerke & me' is er één van. De beelden zijn van de hand van de beroemde beeldende kunstenaar Hannes D'Haese. De locatie is niet toevallig. "De beelden zijn een voorproefje van een nog groter kunstwerk van D'Haese dat onze gemeente heeft aangekocht. Dat kunstwerk krijgt later een plek op die rotonde", vertelt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). "Maar binnenkort meer daarover." (TVA)