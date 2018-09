Gigantisch kunstwerk op rotonde 03 september 2018

Je kunt er niet naast kijken, wie Middelkerke binnenkomt vanuit Oostende, wordt geconfronteerd met het kunstwerk A Sunny Day in Paradise van kunstenaar Hannes d'Haese. D'Haese die vorige maand ook al schapen plaatste bij het binnenkomen in Slijpe, koos er deze keer voor om drie eenden te plaatsen op de rotonde ter hoogte van het Sea Shopping Center. De bronzen eenden zijn 2,60 meter hoog en wegen zo'n 1.000 kilogram per stuk. Het nieuwe kunstwerk werd afgelopen zaterdag officieel onthuld. Volgens de kunstenaar is het werk een symbool voor het profiel van de gemeente Middelkerke, toegankelijk en kindvriendelijk. "Mijn bedoeling met zowel de eenden als de schapen is dat ze de mensen die na soms een lange rit Middelkerke binnenrijden, een glimlach op het gezicht toveren". Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) was vol lof over het nieuwe werk. (BPM)