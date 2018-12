Gezocht: goudvis met acteertalent Timmy Van Assche

31 december 2018

09u44 0 Middelkerke De cultuurdienst is op zoek naar een goudvis met acteertalent. En neen, het is geen grap.

Het is nog wat vroeg voor aprilgrappen, maar de oproep van de Middelkerkse cultuurdienst is serieus: ze zijn op zoek naar een klassieke, oranje goudvis met enig acteertalent. “De vis mag figureren in ‘De man van morgen’, de nieuwe zaalshow van komiek Steven Goegebeur op woensdag 16 januari in centrum De Branding”, luidt de oproep. Wie zijn geschubde vriend voor een paar uur kan missen, kan een mailtje sturen naar cultuurdienst@middelkerke.be. Daarna volgt een mailtje met praktische afspraken. “De gulle donator krijgt voor de moeite twee gratis kaartjes voor deze voorstelling”, belooft de cultuurdienst. “Dezelfde avond krijg je je goudvis, hopelijk zonder misplaatste sterallures, terug mee naar huis.” Mailen kan naar cultuurdienst@middelkerke.be.