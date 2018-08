Gezin moet zich wassen met flessenwater tijdens week aan zee 04 augustus 2018

Een weekje in een appartement op de Zeedijk in Middelkerke is voor een gezin uit Limburg op een fiasco uitgedraaid. "Bij onze aankomst lag er een blaadje klaar met de boodschap dat er geen of nauwelijks water was", vertelt Olivier Creemers. "En dat kan zomaar? Zonder verwittiging vooraf? We spraken andere huurders in het gebouw aan en zij hadden allemaal wél water. Een ganse week was ons wassen, de vaat doen of het toilet doorspoelen haast onmogelijk. We hebben 10 flessen Spa Reine moeten kopen om ons toch een béétje te kunnen wassen.Onze vakantie was compleet naar de vaantjes." Volgens watermaatschappij Farys was er nochtans geen probleem aan de Zeedijk, enkel in het betreffende appartement.





Verhuurder M. valt uit de lucht. "Nochtans heeft onze syndicus gemeld dat er wel degelijk een structureel probleem was op de hele Zeedijk. Wij begrijpen dat die man kwaad is, maar dit is voor ons overmacht. Als er iets scheelt aan de waterdrukinstallatie in het flatgebouw dan kunnen wij daar niets aan doen. Maar we hadden de huurder op voorhand moeten melden dat er geen water was." (JHM)





