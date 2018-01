Gevel komt los: brokstukken belanden op auto en appartement TWEE GEZINNEN NOODGEDWONGEN OP HOTEL NA STORMSCHADE BART BOTERMAN

19 januari 2018

02u49 0 Middelkerke De aangekondigde storm van gisterennacht- en voormiddag heeft in de hele regio schade aangericht. Bomen werden ontworteld, dakpannen en -goten vlogen in het rond en werftoiletten waaiden om. Het opvallendste schadegeval viel in de Zeeravenlaan in Westende-Bad. Een stuk gevel kwam naar beneden op een auto en een lager gelegen appartement. Twee gezinnen sliepen afgelopen nacht noodgedwongen op hotel.

Vooral in de vroege ochtend hebben felle rukwinden gisteren schade aangericht in de streek. Brandweerzone 1 en Brandweerzone Westhoek kregen vanaf 7 uur enkele honderden oproepen te verwerken, intussen al vaak via het nieuwe stormnoodnummer 1722. Rond 9 uur kwam een groot stuk van de gevel van residentie West-Corner in de Zeeravenlaan in Westende-Bad naar beneden. "De brokstukken kwamen op een wagen terecht en ook een appartementsgebouw aan de overkant leed schade. Daar werden ruiten en een balustrade vernield. Er vielen geen gewonden, maar we hebben een viertal personen geëvacueerd. Daarna werd de straat volledig afgezet", zegt Frank Ureel, brandweerkapitein van post Middelkerke.





Op vakantie

"Twee gezinnen van residentie Les Cormorants moeten de nacht op hotel doorbrengen. Wellicht zullen ze morgenavond (vrijdagavond, red.) terug naar huis kunnen. Er werd meteen overleg gepleegd met een aannemer en de syndicus van residentie West-Corner om de gevel zo snel mogelijk te laten aanpakken", zegt de syndicus van residentie Les Cormorants, Agence Dumo. De eigenaars van de zwaar getroffen auto lieten de wagen inmiddels takelen. Het gaat om een moeder en dochter uit Luxemburg die op vakantie waren.





Ongelukken vermeden

Verder hadden de pompiers vooral werk met omgewaaide hekken, ontwortelde bomen op de weg, weggewaaide reclameborden en losgewaaide dakgoten en -pannen, zoals in de Gemeentelijke Basisschool in de Abdijlaan in Koksijde. Daar blies de storm heel wat dakpannen van het schoolgebouw op straat.





"Ze kwamen terecht aan de kant waar de leerlingen naar buiten moeten. Ongelukken werden vermeden dankzij het ingrijpen van de brandweer", zegt directrice Carine Tegethoff. Ook de Troonstraat was gisterenmorgen rond 8 uur een tijd afgesloten door weggewaaide dakpannen.





Hoge golven

Op zee rezen de golven tot 2,5 meter, waardoor er enige vertragingen waren bij het binnenloodsen in de havens.





"Een loods overzetten naar een schip is niet zo makkelijk bij stormweer. Daarom lagen tal van schepen voor anker voor de kust van Oostende te wachten om de Schelde binnengeloodst te worden. Bij kleine schepen werd geloodst vanop afstand", zegt Rejane Gyssens van het MRCC.





Ook op de luchthaven verliep alles zo goed als normaal. "De wind zat in dezelfde richting als de landingsbaan en piloten hadden weinig moeite met opstijgen of landen. Mocht de wind dwars hebben gezeten, zou dat misschien anders zijn geweest", zegt Thierry Ponette, duty operations officer van de Oostendse luchthaven.





Tegen de avond was het bijna windstil, maar op sommige plaatsen aan de kust viel nog hagel, smeltende sneeuw of regen. Hier en daar ging dat ook gepaard met fikse donderslagen en bliksemschichten