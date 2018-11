Geurhinder gestopt, oorzaak blijft onduidelijk 16 november 2018

02u26 0 Middelkerke De brandweer en civiele bescherming zijn er woensdagavond uiteindelijk in geslaagd de sterke geurhinder in Lombardsijde te doen stoppen.

"Stalen en metingen toonden aan dat het om een oplosmiddel zoals thinner of terpentijn ging. De stof was in de riolen terechtgekomen en de geur kwam via de afvoerputjes binnen in de huizen. De precieze bron of oorzaak is niet gevonden", zegt Frank Ureel. De concentraties waren niet hoog, dus was er geen gevaar voor de volksgezondheid en evacuaties bleken niet nodig. "Maar de geur was wel indringend. Om de situatie onder controle te krijgen, werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. De rioleringspompen hebben een achttal uren stilgelegen om de stof te lokaliseren. Nadien zijn ze gecontroleerd in werking gestoken om het rioolwater richting het zuiveringsstation te pompen. Na een tijdje was de geur verdwenen", aldus Frank Ureel. Vooral de regio rond het Dorpsplein en de Lombardsijdelaan bleken getroffen. Hoeveel en door wie het oplosmiddel in de riolering terecht kwam, is niet duidelijk. (BBO)