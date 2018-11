Geurhinder door oplosmiddel in rioleringen 15 november 2018

In Lombardsijde kregen enkele tientallen inwoners gisterennamiddag en -avond te kampen met ernstige geurhinder. De geur, volgens de brandweer die van terpentijn, kwam door de afvoerbuizen in de huizen terecht. "De stof moet in de riolen terecht zijn gekomen en verspreidde zich. De concentraties waren echter niet in die mate groot dat er gevaar was voor de volksgezondheid. Evacuaties bleken niet nodig en er is niemand onwel geworden", zegt Sylvie Vanhoutte, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Middelkerke. Vooral de buurt rond het Dorpsplein en de Lombardsijdelaan tussen de Nijverheidstraat en de Schoolstraat was getroffen. De brandweer was de hele tijd ter plaatse en voerde de nodige metingen uit. Er werd ook de hulp ingeroepen van de civiele bescherming om de stof en de geur in de rioleringen te bestrijden. "Intussen werden de pompen van de rioleringen stilgelegd om de verspreiding een halt toe te roepen. De inwoners werden aangeraden om hun huizen te ventileren en af en toe door te spoelen", besluit Vanhoutte. De hulpdiensten waren nog de hele avond in de weer.





