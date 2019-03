Gestolen camper van Johan teruggevonden, verdachten opgepakt Bart Boterman

12u00 0 Middelkerke De Franse politie heeft Johan Verweider (63) uit Westende laten weten dat zijn gestolen camper terecht is. Enkele zigeuners werden opgepakt als verdachten van de diefstal. “Een grote opluchting. Ik had niet gedacht dat ik mijn camper ooit nog terug zou zien”, vertelt Johan.

De man was in de krokusvakantie samen met zijn dochter (36) en kleindochter (5) op roadtrip in Frankrijk. Toen ze in de gemeente Biscarrosse bij Bordeaux een manege bezochten en nadien terug zouden keren naar hun camper, bleek die spoorloos. Vader, dochter en kleindochter hadden niets meer en werden gerepatrieerd. Twee weken geleden kreeg Johan al enigszins goed nieuws. De laptops, gsm’s en portefeuilles werden in een vuilnisbak teruggevonden. Begin deze week volgende nog beter nieuws.

“De Franse politie liet weten dat mijn camper werd teruggevonden in La Rochelle, zo’n 250 kilometer ten noorden van Biscarrosse. Na de vondst hebben ze de camper dagenlang geobserveerd, tot er plots enkele mensen kwamen opdagen. Het bleek om zigeuners te gaan”, getuigt Johan. De zigeuners, de vermoedelijke dieven, werden opgepakt. De politie meldde Johan dat er nog vier campers waren gestolen en ze de volledige bende aan het oprollen zijn.

“Ik ben opgelucht, want dacht niet dat ik mijn mobilhome nog terug zou zien. Ik ben erg tevreden over het werk van de Franse politie en het feit dat ze mij op de hoogte houden”, gaat Johan Verweirder verder. Of de camper ernstige beschadigingen heeft opgelopen, weet hij nog niet. “Er is ingebroken, dus er zal ongetwijfeld wel lichte schade zijn. Intussen is de verzekering ingelicht en zal die mijn camper thuis proberen te krijgen. Iedereen die mee heeft helpen zoeken na mijn oproep op Facebook, wil ik nogmaals van harte bedanken”, besluit de Westendenaar.