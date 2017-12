Gers Pardoel gratis op Marktplein 02u39 1

Gers Pardoel brengt op zaterdag 6 januari een liveconcert op het Marktplein van Middelkerke. Het concert start om 20 uur en is helemaal gratis. Er wordt een stormloop van fans verwacht en om de veiligheid voor het publiek en de omwonenden te garanderen, heeft het gemeentebestuur beslist om de Populierenlaan, de laan die gelegen is naast het Marktplein, volledig af te sluiten. Schepen van Jeugd Bart Vandekerckhove is de motor achter het hele gebeuren. "We organiseren het concert in het kader van Middelkerke als Kindvriendelijke Gemeente. Na het concert van Gers Pardoel is er nog een dj-set van Lennert Wolfs. Hij draait plaatjes tot 23 uur." (BPM)