Germain Mommerency overleden 07 maart 2018

Oud-gemeenteraadslid Germain Mommerency is op 27 februari overleden in Oostende. De man was jarenlang actief binnen de socialistische partij in Middelkerke en was kandidaat voor de verkiezingen in 2004 om gemeenteraadslid te worden in opvolging van Johan Deseyn, die het politieke toneel verliet. Germain was ook in 2006 nog kanidaat en behaalde toen 214 voorkeurstemmen. Hij was als verwoed visser lid van diverse vissersclubs en voorzitter van S-Plus Westende- Lombardsijde. Hij werd geboren op 4 januari 1944 en was onderwijzer aan de Rijksbasisschool in De Panne en De Vierboete in Nieuwpoort. Hij was gehuwd met Monique Matsaert en vader van kanaalzwemmer Steve Mommerency. De uitvaartdienst van Germain vindt plaats op zaterdag 10 maart om 10.30 uur in de school De Vierboete in de Arsenaalstraat 35 in Nieuwpoort. (BPM)