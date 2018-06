Gemeenteschool De Duinpieper houdt afscheidsfeest 23 juni 2018

Binnenkort wordt beslist of gemeenteschool De Duinpieper in Westende gerestaureerd of afgebroken wordt. Wat de beslissing ook wordt, de leerlingen zullen voor een paar jaar verhuizen naar de Calidris. "Wij willen geen klaagzang beginnen, wij willen de verhuis en de toekomst van de kinderen positief aanpakken", aldus de directie. Op 1 september gaan de lessen van start in de Calidris. Momenteel heerst er een grote drukte in de school, want alles wordt nu ingepakt voor de verhuis. Er is een afscheidsmoment op 27 juni. (BPM)