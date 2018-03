Gemeentehuis in de steigers 21 maart 2018

Het gemeentehuis, een beschermd gebouw, staat nog tot aan de zomer in de steigers. Het schrijnwerk wordt op dit moment gerenoveerd. Later zijn het torentje bovenop het gebouw en de zoldering aan de beurt. De totale kostprijs bedraagt 816.000 euro, maar Vlaanderen levert een subsidie van 594.000 euro. Het gemeentehuis wordt enkel nog gebruikt voor ceremoniële functies, de vergaderingen van de gemeenteraad en als kantoor van de burgemeester. De andere diensten hebben ondertussen een onderkomen gevonden in het MAC, vlak naast het gemeentehuis. (BPM)