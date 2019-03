Gemeentebestuur zet procedure voor nieuw casino stop: “Bouwgroep bleef systematisch in gebreke”

Timmy Van Assche

27 maart 2019

12u00 31 Middelkerke Burgemeester Jean-Marie Dedecker en zijn schepencollege hebben de bouw van een nieuw casino in Middelkerke stopgezet. “Geen projectplanning en geen financieel plan: bouwgroep Willemen bleef systematisch in gebreke”, haalt Dedecker aan. Er zal een nieuwe, internationale aanbesteding worden uitgeschreven. De gemeente riskeert evenwel een schadevergoeding te moeten betalen aan Willemen.

Er komt definitief een einde aan het casinoproject dat al van in het begin langs alle kanten kritiek kreeg. In 2015 beslist het toenmalige gemeentebestuur dat het oude casino op de zeedijk moest worden vervangen door een nieuwbouwproject. Twee kandidaten melden zich voor de bouw en uitbating: enerzijds Napoleon Games en Groep Willemen, anderzijds Golden Palace en Groep Versluys. Het gemeentebestuur kiest in de zomer van 2016 voor het eerste project, maar Versluys stapt naar de Raad van State. “De procedure is onrechtmatig verlopen”, stelde Bart Versluys toen. “Zo zijn de jurybeoordelingen herschreven, mochten de begunstigden tot drie keer toe een ander ontwerp voorstellen en werd voortdurend gepuzzeld met de deadlines.” Er zaten bijvoorbeeld geen onafhankelijke experts in de jury. De Raad van State gaf Versluys gelijk en de procedure moest worden overgedaan.

Lage concessies

En eind 2016 meldde een derde speler zich, Infinity Games. Maar opnieuw koos het gemeentebestuur voor Napoleon Games-Groep Willemen. Opvallend, want terwijl Versluys zijn bod voor de concessie van 375.000 euro per jaar optrok naar 500.000 euro en Infinity meteen 650.000 euro per jaar bood, verlaagde Napoleon Games-Willemen haar voorstel van 485.000 euro naar 185.000 euro. Voor de toenmalige oppositie, waaronder huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker, het bewijs dat Napoleon en Willemen zeker wisten dat ze het project zouden binnenhalen. In februari 2017 besliste de Raad van State dat er dit keer geen fouten waren gebeurd en dat het consortium haar casino van 30 miljoen euro mocht bouwen.

Belangenvermenging

Dedecker was al van in het begin gekant tegen het project en maakte gewag van gesjoemel en omkoping in de toekenning van het project. “Ik kan zwart op wit aantonen dat leden van het gemeentebestuur voor een andere kandidaat kozen omdat hun familie en zakenpartner het bijhorende casinohotel zouden mogen uitbaten”, stelde Dedecker toen. “Ook het project op zich is me niet genegen. Het is precies een glazen serre en de open ruimte onderaan zorgt voor een heuse windtunnel.” In juni 2017 vielen speurders van het Brugse parket het gemeentehuis binnen in een onderzoek naar eventuele belangenvermenging en fraude. Tot op vandaag beweert Dedecker dat hij over staalharde bewijzen beschikt, het onderzoek zelf loopt nog. Ondanks alle kritiek deed het gemeentebestuur gewoon voort. In januari 2018 startten de afbraakwerken van het oude casino, in september 2018 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuw casino met hotel, commerciële ruimtes, kantoren, feestzaal en ondergrondse garages. Maar toen bleef het heel stil. Van een verplicht archeologisch en waterkundig onderzoek, kwam niks van in huis. Sterker nog, Groep Willemen - die via de tijdelijke handelsvennootschap Testerep het nieuwe casino zou bouwen - zocht extra investeerders, maar vond die niet.

Overleg draait op niks uit

Voor Dedecker, sinds januari burgemeester, is de maat nu vol en hij stelt de bouwheer in gebreke. “Al snel stelden we ernstige, herhaaldelijke en systematische gebreken vast in de uitvoering van de projectovereenkomst”, zegt de burgemeester. “De projectplanning werd niet gerespecteerd. Zelfs de afbraak van het oude casino werd nooit voltooid en op vandaag had er al een ruwbouw moeten staan. Willemen slaagde er niet in om een sluitend financieel plan voor de realisatie van het casinogebouw af te leveren, nochtans een essentiële voorwaarde. Dit project lag op apegapen. Ze zouden nooit het gebouw kunnen onderhouden. Zo telde het voorstel allemaal ramen aan de zeekant, die binnen de kortste keren gezandstraald zouden zijn.” Gesprekken tussen de gemeente en bouwheer om het project recht te trekken, draaiden op niks uit. “Na een finaal overleg met alle betrokken partijen was alle vertrouwen in een tijdige realisatie van het project weg en daarom wordt het project van rechtswege volledig beëindigd.” De gemeente dreigt evenwel een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro te moeten betalen. Al is dat volgens Dedecker nog lang niet zeker en zal de gemeente zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen. Bij Groep Willemen reageren ze verbaasd over de beslissing van Dedecker en co. “Dit is een aanfluiting van de rechtszekerheid”, stelt Bram Willemen. “Sinds 2015, na het uitschrijving van de aanbesteding, hebben we alle procedures correct gevolgd. Alle nodige vergunningen werden bekomen om het project te kunnen bouwen, met enkel positieve adviezen van de verschillende instanties in Vlaanderen. We wijzen erop dat ons geen enkel gebrek kan worden verweten in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat er aldus geen grond bestaat voor de gemeente Middelkerke om tot eenzijdige stopzetting over te gaan. We stellen vast dat het nieuwe gemeentebestuur al vanuit de oppositie resoluut tegen het project gekant was en vanaf haar aantreding alles in het werk heeft gesteld om de uitvoering eenzijdig stop te zetten. Het zou in ieder geval een iconisch project worden voor Middelkerke. We distantiëren ons van alle insinuaties rond enige onregelmatigheden.” Willemen beraadt zich nu over verdere stappen.

Propere lei

En nu? Het voorgestelde casinoproject is voltooid verleden tijd. “We starten met een propere lei en willen voor de zomer een nieuwe, Europese aanbesteding uitschrijven. De Vlaamse bouwmeester, die destijds niet werd geraadpleegd, zullen we nu wel betrekken. Als alles goed verloopt, willen we eind dit jaar een nieuw project kunnen voorstellen. Hopelijk staar er binnen twee tot drie jaar een nieuwe landmark aan onze kust. Wij nemen hoe dan ook de controle in dit dossier over.” Bart Versluys toont alvast opnieuw interesse. “We wachten af hoe de nieuwe procedure er zal uitzien. Als het past, kunnen we onze plannen van weleer opnieuw van onder het stof halen.” Het gemeentebestuur wil de braakliggende projectsite op de dijk snel opruimen, zeker met het toeristisch seizoen in aantocht. “We zullen er snel een laagje beton over gieten en er een tijdelijk evenementenplein inrichten.” Na de afbraak van het oude casino werd een tijdelijke goktempel ingericht in de Westendelaan. Die blijft in tussentijd open, het gemeentebestuur heeft hiervoor nog een verplichte overeenkomst met Napoleon Games tot 2020.