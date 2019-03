Gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers Timmy Van Assche

11 maart 2019

10u28 0 Middelkerke Het gemeentebestuur is de zoektocht gestart naar vrijwilligers voor verschillende evenementen of organisaties. Voel jij je geroepen?

Het gemeentebestuur werkt al een tijdje met vrijwilligers voor diverse organisaties, zoals wielerwedstrijden, de bibliotheek of cultuurvoorstellingen. Ook voor gemeentelijke recepties wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, voornamelijk inwoners en tweedeverblijvers die meehelpen de receptie in goede banen te leiden. “Het gemeentebestuur zoekt inwoners of verblijvers die zich tijdens de dag, ‘s avonds of tijdens het weekend kunnen vrijmaken en een beleefd en goed voorkomen hebben”, luidt de oproep. “Als vrijwilliger ben je verzekerd en ontvang je ook een vrijwilligersvergoeding.” Interesse? Mail dan naar communicatie@middelkerke.be met daarbij je naam en contactgegevens. De gemeentelijke receptieverantwoordelijke zal je uitnodigen voor een intakegesprek waarna je kan meewerken aan de gemeentelijke recepties.