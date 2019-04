Gemeentebestuur en handelaars werken samen aan sfeervolle paasvakantie met nieuwe etalagezoektocht Timmy Van Assche

01 april 2019

16u55 0 Middelkerke Middelkerke zet tijdens de paasvakantie haar beste beentje voor. De paashaas werd gecontacteerd, extra paaseieren besteld, de handelaars doen hun duit in het zakje en de gemeentelijke diensten zorgden voor een uitgebreid programma voor zowel jong als oud.

Onlangs werd een nieuwe overkoepelende handelaarsorganisatie voorgesteld die alle individuele handelaarsbonden dichter bij de gemeentelijke diensten moet brengen. Een eerste samenwerking komt er volgende week aan, wanneer de paasvakantie van start gaat. “Evenementen zorgen voor een sterke profilering. Het is een middel om mensen naar onze gemeente te lokken. En omdat handelaars meer betrokken worden in het evenementenverhaal, vullen we elkaar goed aan. Handelaars en bestuur staan op één lijn om het merk Middelkerke uit te dragen”, vertellen schepenen Tom Dedecker en Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker).

Etalagezoektocht

Verschillende etalages, deuren en vensters van cafés, restaurants en winkels werden door Illustra’lies onder handen genomen en omgetoverd tot mooie kunstwerkjes. Daarnaast verstopt Piep, het paaskuikentje en zowat de mascotte van de paasactie, verschillende objecten in de etalages. Tijdens een etalagezoektocht ga je op zoek naar de verstopte spulletjes en misschien win je wel een leuke prijs. En lokale handelaars pakken ook uit met speciale bonnen. De deelnemende handelaars vind je terug in het speciale paasboekje, te verkrijgen bij de bureaus voor toerisme.

Pasen in het park

Van donderdag 11 april tot en met dinsdag 16 april zijn er gratis activiteiten in het Normandpark. Zo kan je circuskunstjes leren onder leiding van ervaren circuslesgevers. Als bonus komt er in het weekend een circusshow. Kinderen die avontuurlijker aangelegd zijn, kunnen zich uitleven op het avonturenparcours in het park: klimmen op de klimmuur, dobberen op een ponton op de vijver of schieten met de blaaspijp. Ook de bibliotheek zorgt voor een leuk aanbod tijdens de paasvakantie. Elke weekdag is er een kinderfilm in zaal het Ei en tweemaal verteltheater.

Moeten er nog eieren zijn?

In Westende-Bad kan je, op zaterdag 13 april om 15 uur ter hoogte van de Koning Ridderdijk 44 schatten zoeken die de paashaas heeft verstopt. Nog in de badplaats komt de paashaas honderden eieren gooien van het balkon in diezelfde Koning Ridderdijk 44 op zondag 21 april om 11.30 uur.

Sportactiviteiten

Ook voor de sportievelingen is er van alles te doen. Op zaterdag 13 april kan je een wandeling in het Middelkerkse polderlandschap maken. Wandelclub De Duintrappers organiseert verschillende wandelingen vanaf 8 uur, die variëren van 6 tot 25 km. Het dienstencentrum in de Sluisvaartstraat 19 vormt de start. Kinderen die willen leren padellen kunnen terecht in Westende-Bad. Daar worden speciale, gratis try-outs georganiseerd op 16 en 17 april tussen 13 en 17 uur in de Zonnelaan 61. Inschrijven kan via info@padelonthebeach.be. Tot slot is er de O2-run van 16 tot en met 22 april, een grote hindernisbaan. Op het strand bij surfclub de Kwinte in Westende zal je je gladiatorgewijs kunnen meten op een avontuurlijk parcours. Ook ‘The Crazy Twister’ zal aanwezig zijn. Alle info: www.middelkerke.be.