Gemeentebestuur biedt trouwers voortaan gratis receptie aan Timmy Van Assche

08 januari 2019

11u39 0 Middelkerke Wie in het huwelijksbootje stapt, krijgt voortaan van het gemeentebestuur een gratis receptie aangeboden.

Geen feest is compleet zonder een goed glas. Dat beseft ook de nieuwe beleidsploeg. Het gemeentebestuur biedt koppels daarom voortaan een kleine receptie aan na het voltrekken van hun huwelijk in het gemeentehuis. Dat was vroeger niet het geval. Behalve water en fruitsap staat er ook streekbier van Jus De Mer gekoeld. Trouwen is in Middelkerke gratis, de aansluitende receptie is dat ook. Het gemeentebestuur heeft niet de intentie om huwelijken betalend te maken. In buurgemeente Oostende betaal je bijvoorbeeld wel 50 euro om te trouwen op een weekdag na 10.30 uur, op zaterdagvoormiddag betaal je 200 euro en op zaterdagnamiddag 250 euro.