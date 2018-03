Gemeente reikt sporttrofeeën uit 16 maart 2018

Tijdens het sportgala in zaal De Zwerver in Leffinge zijn de trofeeën uitgereikt aan de verdienstelijke sporters van Middelkerke. De jeugdsporttrofee ging naar Nore Haezaert (turnen), die voor G-sporter was voor Caroline Ghyselbrecht (atletiek) en de trofee voor sport werd uitgereikt aan Céline Roelens (atletiek). De avond werd gepresenteerd door commentator Karl Vannieuwkerke en het thema was brandingssporten, met onder meer kite-, golf- en windsurfen.





(BPM)