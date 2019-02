Gemeente naarstig op zoek naar meer dan 100 jobstudenten Timmy Van Assche

23 februari 2019

08u54 0 Middelkerke De gemeente heeft een pak vacatures opengesteld voor jongeren, vooral voor de zomervakantie. In totaal gaat het om 115 jobs.

Eerst en vooral worden 34 (hoofd)monitoren gezocht voor de jeugddienst. Hoofdmonitoren zijn verantwoordelijk voor een speelpleinwerking, met diverse monitoren die instaan voor de opvang van kinderen of jongeren. Er worden ook 52 strandredders gezocht. Verder staan veertien vacatures open voor parkeerstewards. Ze controleren op betalend parkeren, schrijven eventueel retributies uit en vertrekken informatie. Ook de zoektocht naar drie evenementenmedewerkers en nog eens drie werkmannen of -vrouwen is gestart. Tot slot staan er zeven vacatures open voor EHBO-medewerkers, die eerste hulp aan strandrecreanten aanbieden. Ook twee groenmedewerkers mogen zich nog aanbieden. Alle info: www.middelkerke.be.