Gemeente lanceert oproep naar deskundigen voor commissie ruimtelijke ordening Timmy Van Assche

26 februari 2019

18u34 0 Middelkerke Het gemeentebestuur gaat over tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening of gecoro. De commissie bestaat uit dertien leden, zowel vertegenwoordigers als deskundigen.

De adviescommissie wordt op gemeentelijk niveau belast met allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de planning. De commissie speelt onder meer een rol in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De gecoro geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen of over vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente waarvoor zij door de gemeenteraad of het schepencollege om advies gevraagd wordt. Ook op eigen initiatief kan de commissie adviseren, opmerkingen maken of voorstellen doen.

Leden gezocht

Voor de aanduiding van de deskundigen is het gemeentebestuur op zoek naar personen die zich als deskundige geroepen voelen om deel uit te maken van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. De kandidaturen, die een motivering over deskundigheid en vertrouwdheid met de ruimtelijke ordening moet bevatten, dienen uiterlijk tegen 5 april gericht te worden aan het college. De gemeenteraad zal een gemotiveerde keuze maken uit de kandidaten. De samenstelling van deze adviescommissie bestaat uit dertien leden, waarvan vijf vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en acht deskundigen.