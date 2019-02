Gemeente huldigt musicus Léon-Bernard Giot Timmy Van Assche

04 februari 2019

18u55 0 Middelkerke In het stadhuis van Middelkerke werd Léon-Bernard Giot (62) gehuldigd door burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Giot mocht twee belangrijke onderscheidingen in ontvangst nemen. Hij kreeg de Zilveren Palmen in de Kroonorde, een onderscheiding die hem werd toegekend in opdracht van Koning Filip en Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Ook zijn vereniging, De Verenigde Koren, waarvan hij stichter, voorzitter en koorleider is, viel in de prijzen naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan. Giot is een geboren Gentenaar die nu in Melle woont, maar tweedeverblijver in Middelkerke. Naast zijn vele muzikale verdiensten in onder meer Dilbeek en Merelbeke is hij voorzanger-orgelist in Middelkerke en Nieuwpoort en vaste voorzanger-orgelist in de Sint-Theresiakapel in Middelkerke. Giot kreeg al diverse onderscheidingen en eretekens. Zo is er de gouden medaille Pro Ecclesia et Pontifice in opdracht van paus Franciscus voor zijn bewezen diensten als voorzanger-orgelist. En vorig jaar kreeg hij de gouden medaille Diplôme de Médaille d’Or, uitgereikt door een van de oudste academische verenigingen van Frankrijk.