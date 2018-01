Gemeente houdt vast aan kerstboomverbranding 02u45 0

Het gemeentebestuur van Middelkerke organiseert volgend jaar dan toch nog een kerstboomverbranding. Er was eerder sprake van dat de verbranding niet zou plaatsvinden omdat er net zoals in Nieuwpoort nogal wat schadelijke bomen worden aangeleverd, maar er is nu beslist om de kerstboomverbranding toch te laten plaatsvinden op zaterdag 13 januari op het strand ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat. De bomen worden van 8 tot 11 januari op bepaalde plaatsen in de gemeente opgehaald door de gemeentelijke diensten. De bomen kunnen worden gedeponeerd op het Marktplein van Westende, het Leffingeleurenplein in Leffinge, het Jonkvrouw Gellaplein in Sint-Pieterskapelle en de plaats van gebeuren. (BPM)